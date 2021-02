Tommaso Augello è il vero regista della Sampdoria. Nessuno come lui nella rosa di Claudio Ranieri. I suoi numeri

Stagione da incorniciare per Tommaso Augello. L’ex terzino dello Spezia è una delle più belle rivelazioni non solo in casa Sampdoria, ma anche dell’intero campionato di Serie A.

Ottime prestazioni affiancate anche da numeri incredibili: il terzino blucerchiato, infatti, è il giocatore che ha effettuato più passaggi nella rosa di Claudio Ranieri. Sono ben 849 in 20 partite, 186 in più del secondo classificato Maya Yoshida, fermo a 663.