Cannabis legale: polemiche della Lega per il nuovo sponsor del Verona

Justmary.fun, produttore di Cannabis legale, è il nuovo sponsor di Sampdoria e Verona che ha scatenato le proteste della Lega

Scoppiano le polemiche attorno a Justmary.fun, il nuovo sponsor di Sampdoria, Hellas Verona e Udinese in Serie A. La società produttrice di cannabis legale, che apparirà con il proprio logo sui cartelloni a bordo campo, è finita nel mirino della Lega di Verona.

In particolare del consigliere comunale Vito Comencini, che commenta:«La battaglia contro la commercializzazione della canapa è una delle priorità della Lega e anche in questo caso è necessario essere chiari. Bisogna andare oltre ai meri interessi economici. Lo sport e il calcio rappresentano un universo di valori e un punto di riferimento in particolare per i giovani. Un aspetto che non deve mai passare in secondo piano. Mi hanno colpito le dichiarazioni dell’amministratore della società che commercializza la cannabis light, secondo il quale il vero trionfo è quello di essere stato accettato come sponsor. Credo che già questo sia molto indicativo. Mi auguro su questo tema arrivino presto delle parolechiarificatrici dalla società Hellas Verona».