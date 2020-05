Cannavaro: «A chi non piacerebbe allenare il Napoli?»

L’ex calciatore Fabio Cannavaro ha ribadito il proprio desiderio di allenare il Napoli in futuro: «A chi non piacerebbe?»

Fabio Cannavaro ha parlato del desiderio di allenare il Napoli in futuro: «È sempre stata la mia squadra del cuore. Purtroppo ho fatto poche partite per problemi societari, mi dovettero vendere e dopo non c’è stata più la possibilità di ritornare. Hanno detto che De Laurentiis non mi voleva, che io non volevo andare».

«Cavolate, non c’è mai stato un contatto vero e proprio. Il Napoli adesso ha un grande allenatore. Sono di Napoli, vivo a Napoli, la mia famiglia è di Napoli. A chi non piacerebbe allenare il Napoli? Spero di fare il mio percorso e di farmi trovare pronto, questo è quello che mi interessa per ora», ha ammesso l’ex difensore durante una diretta Instagram.