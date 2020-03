Cannavaro: «Pato ha pagato l’infortunio al Milan» – VIDEO

L’allenatore del Guangzhou Cannavaro ha speso parole al miele nei confronti di Pato, ora attaccante del San Paolo – VIDEO

Fabio Cannavaro ha espresso le proprie considerazioni sull’attaccante Alexandre Pato, allenato durante l’esperienza in Cina al Tianjin.

«Pato è un calciatore straordinario, da livelli altissimi. Purtroppo ha pagato l’infortunio avuto al Milan. Quando lo proposi al mio presidente, lui mi rispose “è sempre infortunato”. Io mi preparai una statistica secondo cui lui non aveva saltato nessuna partita in sette anni, ma nell’immaginario del mondo del calcio era visto come un calciatore fragile».