Caos rientri dalle Nazionali: ecco l’idea dei club di Serie A

I nazionali sudamericani potrebbero non rientrare in tempo per la terza giornata di campionato, così i club starebbero cercando delle soluzioni adeguate

Sul caos Nazionali, con i sudamericani che potrebbero non essere a disposizione dei club per la terza giornata di campionato, Beppe Marotta ieri è stato chiaro: «Bisogna considerare che il Club deve essere sempre al centro della situazione e di conseguenza affrontare una giornata di campionato e la successiva prima giornata di Champions League con giocatori nostri in condizioni non ottimali rappresenta un grande danno che ogni Club patisce».

E allora, come riporta La Gazzetta dello Sport, i club di Serie A si starebbero organizzando e avrebbero anche trovato una soluzione. Ovvero organizzare dei voli charter collettivi che possano riportare in Italia quanto prima i calciatori impegni con le rispettive Nazionali.