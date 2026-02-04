Capello loda il Milan: «Col Bologna una vittoria da ‘lungo muso’, sono rimasto impressionato da un aspetto». L’analisi dell’ex allenatore

Su La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello analizza la netta vittoria del Milan a Bologna, sottolineando un deciso cambio di passo nella mentalità della squadra di Allegri. Abbandonate le vittorie di misura, i rossoneri hanno dominato al Dall’Ara.

BOLOGNA MILAN – «Questa volta, a Bologna, il Milan si è concesso una serata vincente da “lungo muso”. Ieri sera mi ha impressionato la facilità con cui i rossoneri sono riusciti ad andare in porta, certo a fronte di una difesa avversaria troppo disordinata».

L’INTESA TRA MODRIC E RABIOT – «Non è un caso che siano così importanti per questo gruppo. Quando girano loro, gira tutta la squadra».

L’OBIETTIVO DICHIARATO DA ALLEGRI – «Allegri continuerà a raccontare che è importante arrivare tra le quattro… ma vedendo come stanno maturando i risultati dei rossoneri… L’Inter è davanti, certo, ma perché non puntare al primo posto?».

L’assenza di impegni europei è un vantaggio strategico fondamentale.

Note dolenti invece per l’avversario. Capello si interroga sull’involuzione della squadra di Italiano, apparsa inconsistente e senza equilibrio:

TEMA BOLOGNA – «Cosa succede al Bologna? È una squadra sempre preoccupata, non più tranquilla come ci hanno abituato le formazioni di Italiano».

Infine, nonostante il Milan abbia brillato anche senza Leao e Pulisic, Capello individua un unico margine di miglioramento nella concretezza sotto porta: «Serve che il Milan segni di più, che sfrutti meglio le occasioni. Più lunghi musi, insomma».

