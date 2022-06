Capello: «Dybala al Milan? Non ci credo, non lo vedo»

Fabio Capello dice la sua sul possibile approdo di Dybala al Milan, bollando l’intera vicenda come soltanto delle chiacchere

Fabio Capello non ha dubbi: Dybala e Milan non s’ha da fare. L’allenatore ha rilasciato una dichiarazione in cui lo ribadisce, dopo il temporaneo congelamento della trattativa da parte dell’Inter a causa delle cessioni da portare avanti.

LE PAROLE- «Dybala al Milan? Non ci credo, non lo vedo. Un sacco di chiacchiere».