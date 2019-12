Capello: «Le romane stanno facendo benissimo. Napoli? Situazione complicata»

Capello, l’ex allenatore ha rilasciato una lunga intervista in cui parla della lotta per lo scudetto che riguarderebbe ora quattro squadre

Sarà una lunga e dura lotta per lo scudetto in questa stagione. Parola di Fabio Capello che, in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport ha parlato proprio delle romane unite a Juventus e Inter.

NAPOLI– «Non voglio fare supposizioni. Dico solo che è una situazione davvero difficile anche per mister Ancelotti».

ROMA – «La Roma ha grandi potenzialità, ha avuto molti infortuni e ora sta battendo ogni record. Sarà difficile per tutti trovarsela davanti».

LAZIO – «La Lazio è una realtà. Deve prenderne consapevolezza. Deve avere più fiducia e più convinzione nell’idea che non sia già arrivata al suo punto massimo. Ha dei momenti da grande squadra. Dico da grande squadra internazionale. Mostra un gioco modernissimo e grande personalità, poi ogni tanto casca dentro pause nelle quali rallenta. È lassù non perché ha battuto la Juventus ma perché ne ha vinte sette di fila».