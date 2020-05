Capello: «Serie A come il Mondiale: ecco la mia proposta»

L’ex tecnico Fabio Capello, ex di Milan, Juventus e Roma tra le altre, ha parlato della ripresa dei campionati e non solo

Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato nel corso di una intervista a Un Giorno da Pecora, trasmissione di Radio Rai. Don Fabio ha lanciato la sua proposta per la conclusione della Serie A.

LA PROPOSTA – «Io sono per la ripartenza, per tanti motivi. Intanto ci sono 100mila addetti che lavorano attorno al calcio e questo è importante per tutta la gente che lavora ma può essere utile anche a livello psicologico per la gente. Io ho un’idea: bisogna pensare di fare come in un Mondiale e restare 40 giorni chiusi per concludere la stagione».

LE SOSTITUZIONI – «Se riprendono gli allenamenti di squadra il 18 maggio, ci vorranno 20-25 giorni, per fare una cosa breve, per la ripresa. Io sono favorevole ai 4-5 cambi, giocando ogni 3 giorni favoriscono il recupero ma peccato che questa proposta sia già stata bocciata».

LE PARTITE – «In questi giorni ho letto molto e ho visto la tv ma non riguardo mai le mie partite, specie quelle che ho vinto. Quella che mi ha fa più rabbia è la prima finale di Champions persa contro il Marsiglia, soprattutto perché l’arbitro di quel match fu indagato e un’altra che non mi va già è quella tra Inghilterra e Germania, quando non ci fu assegnato il gol del 2-2 di Lampard».