Caputo Lazio, sfuma l’affare? Ecco perchè potrebbe restare alla Samp

Caputo Lazio, sfuma l’acquisto dell’attaccante da parte dei biancocelesti? Ecco perchè potrebbe rimanere in blucerchiato

Francesco Caputo potrebbe restare alla Sampdoria durante la sessione estiva di calciomercato. L’attaccante ex Sassuolo, finito nel mirino della Lazio, in questi giorni si starebbe allontanando dalla possibilità di vestire la maglia biancoceleste. Come riportato dal Corriere dello Sport, i dubbi del tecnico Maurizio Sarri avrebbero indotto la società capitolina a cambiare obiettivo.

A indossare i panni di vice-Immobile potrebbe essere Jovane Cabral, per il quale balla un riscatto con lo Sporting Clube de Portugal da 5 milioni di euro. Una vera e propria sorpresa in quanto l’attaccante capoverdiano non sembrava rientrare nel progetto della Lazio.

[VIDEO] I 10 GOL PIU’ BELLI DELLA SERIE A 2021-2022