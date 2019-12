Carlos Tevez parla della condizione di Daniele De Rossi col Boca Juniors: ecco le parole dell’ex attaccante della Juventus

Carlos Tevez avverte Daniele De Rossi. L’ex attaccante della Juventus, intervenuto ai microfoni di Radio Continental, ha parlato della condizione di De Rossi, che dopo la bella partenza con il Boca Juniors si è andata affievolendo. Ecco le sue parole.

«Potrebbe costare perché il ritmo in Argentina è diverso da quello in Europa. Qui ti mangiano se non stai bene fisicamente».