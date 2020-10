Carolina Morace fa coming out: «Il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobi»

In un’intervista al Corriere della Sera Carolina Morace ha provato a spiegare il motivo per cui pochi giocatori fanno coming out.

Carolina Morace ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in previsione dell’uscita della sua autobiografia in cui fa coming out rivelando di aver sposato Nicola Jane Williams, una donna australiana di 38 anni.

Nella stessa intervista Morace ha provato a spiegare il motivo per cui pochi giocatori, sia maschili che femminili, fanno coming out.

PREGIUDIZI – «Il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobia. Non biasimo chi non fa coming out. Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla più».