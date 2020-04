Carrera: «Mi auguro si torni presto a giocare. Bergamo si rialzerà»

Massimo Carrera, ex terzo allenatore della Juve, attualmente tecnico dell’Aek Atene, parla della situazione del calcio italiano e non solo

Il tecnico dell’Aek Atene Massimo Carrera, in passato terzo allenatore della Juve, ha parlato dell’emergenza Coronavirus nel calcio. Le sue parole a Sportitalia.

GRECIA – «In Grecia il campionato è fermo così come gli allenamenti, aspettiamo la riunione del 24 aprile. Mi auguro che si torni al più presto a giocare».

BERGAMO – «Purtroppo Bergamo è stata una delle più colpite, sono sicuro conoscendo i bergamaschi che saranno in grado di rialzarsi e tornare più forti di prima».

LAUTARO MARTINEZ – «Sicuramente è un grande attaccante, lo ha dimostrato quest’anno. Anche Griezmann fa gol e assist, penso che è normale se una squadra come l’Inter fa partire uno come Martinez ha già un piano B. Il sistema di gioco che usa Conte ha esaltato le sue caratteristiche. Con Conte crescerà ancora, se dovesse arrivare una squadra che paga la clausola sono sicuro che l’Inter è in grado di trovare un sostituto. Se dovesse andare via, metterei più Griezmann che Aubameyang».

ICARDI – «Bisogna prima vedere come andrà a finire la situazione Coronavirus per parlare di mercato, se si svilupperà sugli scambi come penso accadrà».

CONTE – «Sarà soddisfatto, ha fatto e sta facendo un buon lavoro. L’Inter è una squadra in costruzione».

RIPARTENZA ITALIA – «Non è una situazione semplice. Non so se si riuscirà a ripartire e quando, sarebbe bello poterlo fare e finire il campionato anche a ottobre/novembre anche se non so se sarà possibile farlo».