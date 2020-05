Carrera: «Lavorare di nuovo con Conte? Mai dire mai»

L’ex calciatore e collaboratore della Juventus Massimo Carrera ha parlato del possibile ritorno con Antonio Conte

Massimo Carrera, ex difensore della Juventus e collaboratore di Antonio Conte, attuale allenatore dell’AEK Atene, ha parlato in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24.com, dicendo la sua, tra le altre cose, sul possibile ritorno in coppia con Conte, ora tecnico dell’Inter.

«Io ho fatto cinque anni con Antonio, cinque anni in cui ho imparato tantissimo. Per me non è un’ipotesi da scartare a priori. Nel calcio, come nella vita, mai dire mai».