Carta: «Nainggolan al Cagliari? Ecco di chi è il merito»

Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli.

«Nainggolan? Sarebbe arrivato comunque a prescindere dall’infortunio di Rog. Ci darà tanto sotto l’aspetto tecnico e della leadership come ha sempre fatto. Va reso merito al Presidente per aver creato le condizioni giuste con l’Inter per farlo tornare qua. Sostituire Rog? Marko è un giocatore molto importante per noi, non sarà facile sostituirlo ma valuteremo nel mercato di gennaio se ci sarà qualcosa di interessante».