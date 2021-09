Caserta: «5 gol al Napoli? Fa piacere, non significa nulla in ottica Juve»

Fabio Caserta, tecnico del Benevento, ha parlato dopo la vittoria contro il Napoli in amichevole: ecco le sue dichiarazioni

Fabio Caserta, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in amichevole contro il Napoli.

«Fa piacere fare 5 gol al Napoli anche se in amichevole. Sono contento perchè ho ottenuto risposte importanti dai ragazzi. Da domani penseremo alla prossima sfida in campionato. Dobbiamo stare con i piedi per terra. Ripeto fa piacere perchè non capita tutti i giorni fare 5 gol al Napoli. Questa è un’amichevole. Spalletti lavorerà in vista della Juve. Il Napoli aveva in campo tanti giovani. Questa sconfitta con significa nulla in ottica Juve».