Caso Bakayoko, l’assessore alla sicurezza difende la polizia

L’assessore alla sicurezza della regione Lombardia difende i poliziotti che hanno fermato Bakayoko: «Facevano il loro lavoro»

Continua a far parlare il fermo e la perquisizione di Bakayoko. L’assessore alla sicurezza della regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha così commentato e difeso l’operato delle forze dell’ordine.

«Li ringrazio a seguito di una rissa con sparatoria avvenuta nella notte in Corso Como, hanno proceduto al controllo di un’auto sospetta, in base alle descrizioni ricevute dei responsabili della rissa, e del suo guidatore. Il sindaco, come al solito, fa il ‘pesce in barile’ e anziché schierarsi dalla parte dei poliziotti, che hanno semplicemente fatto il loro dovere, dice di non voler commentare e voler parlare con il Questore di Milano. Per chiedergli che cosa? La polizia ha solo svolto il suo dovere e, una volta accertato che non si trattasse di persone coinvolte nell’episodio di corso Como, le ha lasciate andare. La mia vicinanza agli agenti per tutte le inutili polemiche che si sono sollevate in seguito alla diffusione del video».