Caso Icardi, «volano sedie» in casa PSG: ecco cosa è accaduto

Caso Icardi, l’attaccante argentino non ha digerito l’esclusione dal match di Champions League con il Dortmund

Volano letteralmente sedie in casa parigina. Autore del gesto Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain, che non ha digerito in nessun modo l’esclusione dall’undici iniziale nel match di Champions League.

Come riportato da SoccerLink, l’ex attaccante dell’Inter avrebbe lanciato sedie a terra dopo aver appreso la sua esclusione dai titolari. Un altro caso che rischia di creare ancora più caos all’interno dello spogliatoio dei parigini.