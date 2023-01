Caso plusvalenze, la difesa del Napoli

Il Napoli nel mirino della questura per il trasferimento di Osimhen: ecco la difesa della società partenopea

La compravendita di Osimhen è finita nel mirino della questura di Napoli per il caso plusvalenze, ma la società di De Laurentiis è pronta a rispondere punto su punto, secondo quanto riportato da La Repubblica.

Il Napoli infatti avrebbe sempre fatto grande attenzione ai bilanci, come dimostrato durante la pandemia di Covid-19 in cui ha bloccato il mercato in entrata, lavorando solo su parametri zero e prestito, riducendo allo stesso tempo il monte ingaggi. Inoltre la società fa notare che l’acquisto di Osimhen ha rispettato il FPF e tutte le transazioni sono state effettuate attraverso bonifici bancari tracciabili e che il prezzo di acquisto è stato concordato con il Lille, sulla base dei prezzi di mercato dell’epoca.