Caso Robinho, respinta dal giudice la sua richiesta: rimane in carcere

Caso Robinho: l’ex calciatore, arrestato con l’accusa di violenza sessuale, ha fatto una richiesta al giudice, respinta

Continua a far discutere il caso giudiziario in cui è coinvolto l’ex attaccante del Milan Robinho. Negli ultimi anni l’ex calciatore ha dovuto affrontare un processo per l’accusa di stupro di gruppo contro una donna, risalente ai tempi in cui era in Italia.

Come riferisce Globo Esporte la richiesta della difesa di trascorrere meno tempo in prigione sarebbe stata respinta. Questo significa che l’ex rossonero, che sta scontando la sua pena al penitenziario 2 a Tremembé dovrà terminare il periodo previsto di nove anni di reclusione. Così il brasiliano non ha più alcuna via d’uscita e dovrà scontare il resto della pena in carcere.