Caso scommesse, anche la FA indaga su Tonali

Non è ancora finita per Sandro Tonali con il caso scommesse. Nonostante la squalifica di 10 mesi della Procura Federale del nostro paese, estesa in ogni lega affiliata alla FIFA, anche la Football Association ha deciso di aprire delle indagini.

Molte le domande che si fanno in Inghilterra: il Milan era a conoscenza della ludopatia? Ha scommesso anche arrivato in Inghilterra? E se sì, che partite? Queste le domande per cui la FA vuole delle risposte.