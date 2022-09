Cassano: «Chiellini mi disintegrava. Suarez? Gliene ha date di santa ragione»

Intervenuto a Muschio Selvaggio da Fedez Antonio Cassano ha ricordato gli scontri in campo con Chiellini: le rivelazioni dell’ex fuoriclasse barese

Intervistato nel podcast Muschio Selvaggio su Youtube, condotto da Fedez e Luis Sal, Antonio Cassano ha fatto questa confessione su Giorgio Chiellini.

CHIELLINI – «Il difensore più cattivo contro cui abbia giocato? Chiellini. Un ragazzo di un’educazione unica ma in campo ti suonava di santa ragione in partita o in allenamento. Ti menava e poi ti chiedeva scusa. Ma ti disintegrava. Suarez lo aveva morso, ma prima lui gliene aveva date di santa ragione. Lui te ne dava in modo elegante. Gli dicevo: “Giorgio mi ha rotto il ca**o, sei una me**a”. Poi fuori dal campo ci si dimenticava, mi abbracciava. Mi diceva: “Domani è un altro giorno’”. Per te, io ho due caviglie così»