Cassano promuove Tudor: «Con lui la Juve può fare paura al Napoli per il prossimo Scudetto»

Antonio Cassano promuove la conferma di Igor Tudor sulla panchina della Juve: secondo l’ex fantasista con lui i bianconeri sono la prima concorrente del Napoli

Antonio Cassano, noto ex fantasista di club come Roma, Inter, Milan, Sampdoria e Real Madrid, è tornato a esprimere il suo punto di vista sulla Serie A nel corso del consueto appuntamento con “Viva El Futbol” su Twitch. Questa volta, il focus è stato sulla Juve e sul ruolo dell’allenatore Igor Tudor, che secondo Cassano meriterebbe una conferma biennale. L’ex calciatore ha sottolineato come Tudor abbia saputo guadagnarsi la fiducia dei giocatori, portando la squadra al quarto posto e dimostrando di conoscere a fondo l’ambiente juventino. Cassano ha parlato con entusiasmo anche dello stile di gioco del tecnico croato, definendolo aggressivo e votato all’attacco, un modello che secondo lui si adatta perfettamente alla Juventus e che potrà rendere la Vecchia Signora un avversario temibile nella lotta per lo scudetto contro il Napoli.

Oltre al giudizio su Tudor, Cassano ha rivolto un consiglio di mercato ai partenopei, indicando in Ademola Lookman il profilo ideale per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Il giocatore dell’Atalanta, già noto per la sua duttilità, capacità realizzativa e generosità nel sacrificio, rappresenterebbe secondo Cassano un acquisto “clamoroso” per il Napoli, anche in virtù della sua esperienza nel campionato italiano e del fatto che viene allenato da un tecnico stimato come Gian Piero Gasperini.

SU IGOR TUDOR – «Ho sempre detto che i bianconeri avrebbero dovuto fare due anni di contratto a Igor Tudor. Si è guadagnato la fiducia dei ragazzi che l’hanno seguito, ha raggiunto il quarto posto e conosce l’ambiente».

LA JUVENTUS CHE VORREI «Sono convinto che farà molto bene, la Juventus sarà una di quelle squadre che l’anno prossimo può dare veramente fastidio al Napoli. Tudor sa quello che vuole, sa allenare, fa un calcio che a me piace, aggressivo, non di contenimento, attaccano in tanti… La Juve ha fatto una scelta giustissima per me».

IL CONSIGLIO PER IL NAPOLI – «Andrei a prendere un altro giocatore fenomenale che si sa anche sacrificare e conosce il campionato italiano. Parlo di Lookman, sarebbe un acquisto clamoroso. Corre, segna, fa assist, viene allenato da uno come Gasperini. Andrei dall’Atalanta e gli verserei i soldi che vogliono».