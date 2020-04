Cassano tuona: «Non si può tornare in campo»

Antonio Cassano ha espresso le proprie considerazioni sull’eventuale ripresa del campionato di Serie A

Antonio Cassano è intervenuto in una diretta Instagram con il giornalista Pierluigi Pardo per ribadire la propria posizione in merito all’eventuale ripresa del campionato di Serie A.

«Non si può tornare in campo. La realtà dei fatti è che non si può riprendere a giocare, soprattutto per fare tredici partite in 45 giorni, anche se ci dovessero essere otto o dieci cambi. Giocare il campionato nell’anno solare come propone Galliani mi sembra un po’ difficile, il presidente Gravina e tutti gli altri devono essere uniti nel fermare il calcio».