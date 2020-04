Castellacci: «Ripresa allenamenti Serie A, prudenza del Governo eccessiva»

La posizione del professor Castellacci riguardo alla ripresa degli allenamenti di squadra per i club di Serie A

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il professor Enrico Castellacci, ex medico sociale della Nazionale italiana, ha parlato delle misure del Governo riguardo alla ripresa degli allenamenti di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

«La prudenza del Governo è stata un po’ eccessiva. Non capisco come non si possano fare degli allenamenti individuali in un campo di calcio che viene frazionato. Avete presente quanto è grande un campo di calcio? Se uno lo fraziona, con tempi diversi, e con uno dello staff per ogni giocatore, accadrebbe la stessa cosa che se uno si allenasse in un parco o in un giardino. Questa cosa mi ha lasciato interdetto».