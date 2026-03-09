Castellanos, l’ex Lazio svela: «La mia idea di venire in Inghilterra era perché volevo essere in Premier nell’anno della Coppa del Mondo»

Castellanos, l’ex attaccante della Lazio a sorpresa: «La mia idea di venire in Inghilterra era perché volevo essere in Premier e…»

Valentín Castellanos, passato dalla Lazio al West Ham nel mercato di gennaio, ha compiuto una scelta netta e ambiziosa per dare una svolta alla propria carriera. L’attaccante argentino ha raccontato di aver voluto misurarsi con la Premier League proprio nell’anno che porta al Mondiale, convinto che il campionato inglese rappresenti il palcoscenico ideale per mettersi in mostra e avvicinarsi al sogno più grande: conquistare un posto stabile nell’Argentina.

A TNT Sports ha spiegato come il trasferimento in Inghilterra non sia stato un salto nel vuoto, ma il frutto di una strategia precisa. Castellanos ha infatti sottolineato di aver scelto il West Ham per crescere in un contesto competitivo, dimostrare il proprio valore ad altissimo livello e aumentare le possibilità di entrare nei piani della Selección.

PAROLE – «Mi alleno al West Ham ma penso alla nazionale. Vivo, respiro e penso tutto il giorno alla Nazionale. La mia idea di venire in Inghilterra era perché volevo essere in Premier nell’anno della Coppa del Mondo. Competere qui è importante. Bisogna farsi trovare preparati. Quando è il tuo turno, devi essere in un buon momento. Soprattutto fisicamente e mentalmente per poter competere».