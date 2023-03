Catanzaro, è l’apoteosi: conquistata la Serie B dopo 19 anni

Il Catanzaro torna ufficialmente in Serie B dopo 19 anni di assenza: decisivo il successo esterno sulla Gelbison

Il Catanzaro torna ufficialmente in Serie B dopo ben 19 anni di assenza. Ai calabresi è bastato il successo per 2-0 in casa della Gelbison nella cornice dell’Arechi di Salerno.

Vittoria firmata dai gol di Iemmello e Brignola, che certificano come le aquile abbiano stravinto il girone C, assestandosi al momento con ben 16 punti di vantaggio sui rivali del Crotone a 5 giornate dalla fine.