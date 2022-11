Causio: «Sono assolutamente contrario alla disputa dei mondiali di calcio in questo periodo»

Franco Causio ha parlato (e criticato) la disputa dei Mondiali di calcio in Qatar in questo periodo dell’anno

Franco Causio ha parlato a Vicenza a margine del 22/o Galà del Calcio Triveneto della disputa dei Mondiali in Qatar tra autunno e inverno.

PAROLE – «Sono assolutamente contrario alla disputa dei mondiali di calcio in questo periodo, a cavallo tra autunno ed inverno è una cosa che non ha assolutamente senso. A queste date per i mondiali erano tutti contrari ma lo hanno fatto lo stesso e alla fine è stato accettato. Sarà un campionato anomalo, che io non accetto».