Ceferin: «Premio a Kjaer, vita più importante del calcio. Va oltre il campo»

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato della scelta di premiare Kjaer e la Danimarca per quanto fatto in occasione del malore di Eriksen

Aleksander Ceferin premia Simon Kjaer con il President’s Award per quanto dimostrato in occasione del malore di Eriksen ad Euro 2020.

«Questo premio è per un traguardo speciale, che va al di là di quanto raggiunto in campo per questo abbiamo premiato Kjaer e la Danimarca, ci hanno fatto vedere che la vita è più importante di qualsiasi partita di calcio. Premio più che meritato».