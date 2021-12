Ceferin: «Sorteggio Champions League? Errore della UEFA»

Ceferin ha commentato i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League ripetuti a causa di un errore della UEFA

Intervenuto nel corso del Comitato Esecutivo UEFA, il presidente Ceferin è tornato sulla ripetizione dei sorteggi di Champions League. Arrivano le scuse.

ERRORE UEFA – «Non è stato un errore umano, è stato un errore della UEFA, ci scusiamo con tutti. Abbiamo saputo che qualcosa era andato storto e abbiamo sentito telefonicamente i fornitori del software, optando per la ripetizione del sorteggio. Abbiamo deciso di essere trasparenti e dirlo per imparare per il futuro. Non possiamo essere così dipendenti dalla tecnologia».