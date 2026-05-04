Cremonese Lazio, destini opposti ma un ‘problema’ comune: la grande verità che emerge dal posticipo dello Zini

Cremonese Lazio sono accomunate da un problema comune: ecco l’analisi del posticipo dello Stadio Zini

Allo stadio Zini va in scena un posticipo cruciale che incrocia due destini opposti. Da una parte la disperata rincorsa salvezza della Cremonese, dall’altra le ambizioni europee della Lazio. Il filo rosso che unisce le due formazioni? Una cronica e condivisa difficoltà a trovare la via del gol in questa fase cruciale della stagione. Ecco la presentazione del match da parte de la Gazzetta dello Sport.

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Il bivio della Cremonese: vietato sbagliare

Per i grigiorossi di Marco Giampaolo è una vera e propria ultima spiaggia. Il recente scatto in avanti del Lecce (vittorioso sul Pisa e ora a +4) obbliga la Cremonese a conquistare i tre punti per non veder svanire le speranze di permanenza in Serie A.

• L’attacco: In attesa di ritrovare la forma migliore di Jamie Vardy – che partirà dalla panchina ma è pronto a giocare uno spezzone – il peso dell’attacco graverà su Bonazzoli (7 reti stagionali, ma a secco da un mese).

• La carica del mister: Giampaolo non usa mezzi termini: “È la partita più importante della stagione. La Lazio si comporterà da grande club, mi aspetto una gara durissima contro una squadra ordinata. Ma noi non dobbiamo guardare in faccia a nessuno e giocare senza paura”.

Lazio: prove generali per l’Inter e rincorsa in campionato

Per Maurizio Sarri, la trasferta di Cremona ha una doppia e fondamentale valenza. In Serie A, il passo falso dell’Atalanta ha riaperto uno spiraglio per il settimo posto (che garantisce un pass europeo in caso di sconfitta in Coppa) e per blindare l’ottava piazza, utile a evitare i fastidiosi preliminari estivi di Coppa Italia del prossimo anno.

Tuttavia, la mente vola già al 13 maggio, data della finalissima di Coppa Italia contro l’Inter. Poiché il prossimo turno di campionato vedrà la Lazio affrontare proprio i nerazzurri (circostanza che costringerà Sarri a fare pretattica e nascondere le carte a Chivu), la gara dello Zini rappresenta le vere prove generali in vista dell’atto conclusivo del torneo.

Le scelte di Sarri

L’allenatore biancoceleste gestirà le energie in vista dell’appuntamento clou:

• La conferma: Piena fiducia a Maldini, premiato con la titolarità dopo il gol salvifico al 95′ contro l’Udinese.

• Gli assenti: Gila e Cataldi restano a riposo per smaltire i problemi fisici in tempo per la finale, mentre Marusic e Taylor partiranno dalla panchina perché non al top.

• Staffette e rientri: Zaccagni partirà titolare ma cederà il posto a Noslin a gara in corso. C’è grande attesa per il rientro di Rovella, pronto a giocare uno spezzone a due mesi e mezzo dall’operazione alla clavicola.