Ceferin: «Tre squadre vogliono la Superlega, che la giochino pure»

Le parole di Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, sulla nuova possibile competizione europea. I dettagli

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha parlato in un’intervista sul canale YouTube di Gary Neville.

PAROLE – «Chelsea e Manchester City sin dall’inizio hanno dubitato dalla Superlega. Uno dei due club mi ha chiamato per unire le forze: l’idea non piaceva loro ma non volevano essere gli unici a restarne fuori. Mi dissero che volevano continuare a essere nostri amici dall’interno della Superlega. Invece Manchester United e Liverpool erano le squadre i cui proprietari erano molto coinvolti nel progetto, almeno per quanto riguarda le inglesi. Senza i club inglesi la Champions non è la stessa, per questo non esisterà la Superlega. Anche i club tedeschi sono sulla stessa posizione, loro non si sono uniti sin dall’inizio e non c’è stato bisogno che la gente scendesse per strada. Se Bayern e Borussia Dortmund avessero aderito, sarebbe successo, come in Inghilterra. Anche la Francia era contraria e in Spagna ci sono solo due club su 18 che la vogliono. Alla fine sono in tre che vogliono la Superlega, che la giochino pure. A tutti gli altri non interessa, nessun altro la vuole».