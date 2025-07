Addio a Celeste Pin, scomparso l'ex difensore viola all'età di 64 anni. Il cordoglio della Fiorentina - Calcio News 24

Addio a Celeste Pin: il calcio italiano piange un uomo simbolo di passione e lealtà

Il mondo del calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Celeste Pin, storico difensore noto soprattutto per il suo lungo legame con la Fiorentina. Pin si è spento oggi, martedì 22 luglio, all’età di 64 anni, nella sua casa di Firenze, città che aveva scelto come dimora anche dopo il ritiro dal calcio giocato. La notizia della morte di Celeste Pin ha profondamente colpito l’intero ambiente calcistico, che oggi piange non solo un ex giocatore, ma soprattutto un uomo di valore, rispettato per la sua professionalità, il suo attaccamento ai colori viola e la sua coerenza dentro e fuori dal campo.

Celeste Pin ha rappresentato per anni uno dei volti più autentici della Fiorentina degli anni ’80, distinguendosi per dedizione, serietà e spirito di sacrificio. Con la maglia gigliata, Pin ha collezionato oltre 200 presenze, diventando un punto di riferimento per compagni e tifosi. Anche dopo la fine della carriera da calciatore, il suo legame con la Fiorentina non si è mai interrotto. È rimasto un tifoso appassionato, presente negli eventi pubblici e vicino alla squadra nei momenti importanti, dimostrando un attaccamento raro e sincero.

A ricordarlo con commozione è stata proprio la società viola, attraverso un comunicato ufficiale:

«Il Presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine, il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il Direttore Sportivo Daniele Pradè, Mister Pioli e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore della famiglia Pin, esprimendo le più sentite condoglianze. Celeste Pin è stato un uomo e un calciatore che ha onorato i nostri colori e rimarrà per sempre nella storia gigliata.»

La figura di Celeste Pin continuerà a vivere nel cuore dei tifosi e nella memoria del calcio italiano. Un simbolo di dedizione silenziosa e passione autentica, che lascia un’eredità fatta di valori e amore per il gioco.