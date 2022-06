Celik Roma, Damiani: «Con Mourinho può solo migliorare»

L’esperto di calcio francese Damiani ha parlato di Celik, terzino che sembra a un passo dalla Roma

Oscar Damiani, procuratore ed esperto di calcio francese, in una intervista a Il Messaggero ha parlato dell’obiettivo della Roma Celik.

CARATTERISTICHE – «Lo conosco bene, l’ho visto giocare molte volte. Sa fare entrambe le fasi, meglio la fase difensiva, dove diagonali e coperture difensive sono il suo pane quotidiano, E poi ha una buona gamba, si muove bene sulla fascia. Gioca a destra ma se non ricordo male in emergenza è stato impiegato anche a sinistra. Lo ritengo un ottimo calciatore, di certo parliamo di un giocatore completo».

SALTO DI QUALITA – «A meno che non sei un fuoriclasse, tipo Cafu, è difficile parlare di salto di qualità legato ad un solo calciatore. Quello lo regala la squadra e il gioco. Ritengo però che inserito in un contesto come quello della Roma, Celik darà certamente il suo contributo che può essere importante».

DIFFERENZE CON KARSDORP – «Sono due calciatori più o meno allo stesso livello. Forse Celik difende meglio anche se il calcio francese è meno tattico del nostro, mentre l’olandese è uno che guarda sempre in avanti. Ma con un bravo allenatore come Mourinho non potrà che migliorare».