Cellino contagiato e guarito dal Coronavirus: la società non conferma

Massimo Cellino avrebbe contratto il Coronavirus: il presidente del Brescia sarebbe poi guarito, ma la società smentisce

Massimo Cellino avrebbe contratto il Coronavirus. A riportare l’indiscrezione è stata l’edizione online della Gazzetta dello Sport. Il presidente del Brescia sarebbe poi guarito, come risultato da esami successivi che avrebbero evidenziato la presenza di anticorpi.

Intanto il Brescia non conferma le indiscrezioni uscite nelle ultime ore. Il presidente Massimo Cellino però risulta in buona salute, non avendo sofferto nessun particolare problema negli ultimi tempi.