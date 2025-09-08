Cengiz Under lascia il Fenerbahce e approda al Besiktas: tutti i dettagli dell’operazione dell’ex Roma

Cengiz Under saluta il Fenerbahce e approda al Besiktas: tutti i dettagli dell’operazione dell’ex giocatore della Roma

Cengiz Ünder, esterno offensivo turco classe 1997, cambia ancora maglia e si prepara a una nuova avventura in Süper Lig. L’ex Roma, che ha vestito la maglia giallorossa tra il 2017 e il 2020 collezionando 88 presenze e 17 gol, rientra in patria dopo l’esperienza oltreoceano con il Los Angeles FC in Major League Soccer.

Dopo il prestito semestrale negli Stati Uniti, concluso con un bottino di 2 reti e 2 assist in 12 partite, Ünder ha fatto ritorno al Fenerbahçe, club con cui aveva un accordo biennale. Tuttavia, la sua permanenza a Istanbul è durata poco: la società gialloblù ha infatti trovato un’intesa con il Beşiktaş, storico rivale cittadino, per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione 2025/26.

L’annuncio ufficiale

Entrambi i club hanno confermato l’operazione con comunicati diffusi nelle ultime ore. Il Beşiktaş ha accolto l’ala destra con parole di incoraggiamento: “Il calciatore professionista Cengiz Ünder è stato ceduto temporaneamente, con diritto di riscatto fino al termine della stagione 2025-26, dal Fenerbahçe SK. Auguriamo a Cengiz Ünder grande successo con la nostra gloriosa maglia”.

Dal canto suo, il Fenerbahçe ha salutato il giocatore augurandogli una stagione priva di infortuni e ricca di soddisfazioni.

Un ritorno in patria per rilanciarsi

Per Ünder, cresciuto calcisticamente nell’Altınordu e affermatosi in patria con l’İstanbul Başakşehir, si tratta di un ritorno in Turchia con l’obiettivo di ritrovare continuità e incisività. Dopo l’esperienza in Serie A con la Roma e i passaggi in Ligue 1 al Marsiglia e in Premier League al Leicester City, il talento mancino ha vissuto un periodo altalenante, alternando buone prestazioni a momenti di difficoltà.

Il Beşiktaş, allenato da Giovanni van Bronckhorst (ex difensore di Barcellona e Arsenal), punta sulla sua velocità, sul dribbling e sulla capacità di creare superiorità numerica per rinforzare il reparto offensivo.

Obiettivi e prospettive

L’operazione rappresenta un colpo di mercato importante per le Aquile Nere, che mirano a competere per il titolo nazionale e a fare strada nelle competizioni europee. Per Ünder, questa potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi e tornare protagonista anche con la maglia della nazionale turca.

Con il passaggio al Beşiktaş, il 2025/26 si preannuncia come una stagione cruciale per il futuro dell’ex talento della Roma, deciso a dimostrare di poter ancora fare la differenza ad alti livelli.