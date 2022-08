Cernoia: «Lavorare sodo per confermare quello che abbiamo fatto». Le parole del centrocampista della Juventus Women

Valentina Cernoia si è raccontata ai microfoni di Tuttosport. Ecco le parole della calciatrice della Juventus Women:

NUOVE MOTIVAZIONI –«Non hanno bisogno di rigenerarsi perché una volta che metti piede a Vinovo hai sempre voglia di fare bene e confermarti, che non è mai semplice: è vero abbiamo vinto il triplete, ma dal giorno uno abbiamo resettato e fissato il punto zero per riconquistare tutto quello che abbiamo vinto lo scorso anno e lavorare sodo per confermare anche quello che abbiamo fatto in Champions, che è stato qualcosa di incredibile, ma c’è ancora tanto da migliorare».

NUOVO CAMPIONATO –«È particolare e avvincente, può essere d’aiuto a tutto il movimento e anche a noi per giocare più partite di alto livello, necessarie per alzare sempre più l’asticella come viene richiesto dalla società e dal tecnico».

CHAMPIONS – «Penso all’andata dei quarti con il Lione, eravamo in superiorità numerica e non siamo riuscite ad ammazzare la partita, cosa che ci avrebbe dato più tranquillità al ritorno.

Questo è un elemento su cui lavorare».

