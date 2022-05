Cessione Chelsea, siamo ai dettagli: ufficialità in una settimana

Cessione Chelsea, il club pronto a passare nelle mani di una nuova proprietà. Ufficialità attesa entro una settimana

Come riferito dal Daily Mail siamo ormai ai dettagli per la trattativa che porterà il Chelsea nelle mani di una cordata americana con a capo Todd Boehly, con l’ufficialità attesa nel giro di massimo una settimana.

I nuovi proprietari dei Blues si sono impegnati a non distribuire dividendi né cedere quote azionarie o ricoprire ruoli operativi retribuiti per i primi dieci anni della loro gestione, con la promessa invece di investire 1,2 miliardi per il miglioramento di stadio, settore giovanile e formazione femminile.