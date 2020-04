Cessione Dzeko: la Roma smentisce ufficialmente le voci

La Roma smentisce le voci sulla presunta cessione di Dzeko al termine della stagione: il comunicato del club giallorosso

La Roma ha smentito con un comunicato diffuso tramite Ansa le voci sulla cessione di Edin Dzeko al termine della stagione: «L’AS Roma è estremamente soddisfatta di come Edin stia interpretando il ruolo di capitano, ancora di più in un momento così delicato. Non c’è nessuna strategia in atto per cambiare il suo futuro, che è nella Roma, né il club ha pensato di rivedere i propri accordi con il calciatore».

«Le notizie in merito ad altri rinnovi di contratto, pubblicate da alcuni organi di stampa nei giorni precedenti, sono del tutto prive di fondamento», si legge nella nota ufficiale.