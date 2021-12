Cessione Inter, due opportunità: ecco cosa potrebbe fare Zhang

Cessione Inter: Zhang nei prossimi giorni a Milano, due soluzioni per il presidente nerazzurro. Le ultime sulla situazione

Steven Zhang torna a Milano nei prossimi giorni dopo il contatto diretto a Los Angeles con Straus, uno degli acquirenti interessati all’Inter.

Sono tre i gruppi americani che hanno messo nel mirino il club nerazzurro, oltre al fondo PIF che già detiene il Newcastle e che dovrebbe puntare su un’altra strategia per rilevare la società campione d’Italia. Zhang è ad un bivio come riporta Tuttosport: approfondire il discorso con i potenziali acquirenti, altrimenti restare in surplace anche perché difficilmente verrà recapitata in tempi brevi una proposta da circa 1 miliardo di euro.