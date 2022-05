Cessione Milan, ultimatum di Investcorp ad Elliott: le ultime

Nuovi sviluppi per quanto riguarda la cessione del Milan. Ci sarebbe un ultimatum di Investcorp

Il fondo Investcorp manda un ultimatum ad Elliott per quanto riguarda la cessione del Milan. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la società del Bahrein non è contenta delle voci sull’ipotetico tentativo di trovare dei partner per l’operazione, come banche o altri investitori. Il fondo rigetta questa ipotesi, assicurando di avere tutti i soldi per la chiusura.

La gestione dell’affare da parte dell’attuale proprietà del club rossonero preoccupa Investcorp, che vede il tentativo da parte degli americani di scatenare un’asta per strappare una cifra superiore.