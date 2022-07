Cessione Sampdoria, è arrivata la prima offerta ufficiale per il club blucerchiato: è del fondo statunitense Cerberus

È stata ufficialmente presentata all’advisor Lazard la prima offerta ufficiale per l’acquisizione della Sampdoria. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Secolo XIX, la proposta è stata avanzata dal fondo Cerberus Capital Management. La società statunitense, che si occupa dell’acquisto di crediti deteriorati, è stata fondata nel 1992 da Steve Feinberg e vanta un fatturato da 17 miliardi di euro. Già vicina al mondo del calcio per la partnership siglata con il Royal Football Fund (società di investimento sportivo con sede a Dubai), ora Cerberus potrebbe consolidare la propria posizione anche in Serie A.

Il fondo ha presentato un’offerta non vincolante e sarebbe in contatto sia con Banca Ifis (sponsor blucerchiato) sia con un family office spagnolo, che potrebbe affiancare Cerberus nell’operazione. A curare la trattativa, inoltre, è uno studio legale di Milano. Insomma, qualcosa intorno a Corte Lambruschini si sta muovendo. E nei prossimi giorni sono attese nuove offerte da parte di fondi stranieri: ne restano in ballo due dagli USA, uno dalla Spagna e un altro ancora dall’Arabia.