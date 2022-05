Cessione Sampdoria, Vidal in ritardo con la nomina dell’advisor? Ecco i motivi

Cessione Sampdoria, due i motivi per il ritardo della nomina di un advisor da parte di Vidal per quanto riguarda la vendita del club

La Sampdoria ha effettuato il Cda per parlare del futuro della società e a tal proposito è stato invitato anche Vidal per dare aggiornamenti riguardo l’advisor. La nomi sarebbe dovuta arrivare il 30 di aprile, ma per due motivi si è tardato.

Il primo sarebbe stato l’inserimento di una banca intenzionata a agire da intermediario per la cessione della Sampdoria. L’altro per l’incertezza del finale di stagione che ha visto coinvolti i blucerchiati nella corsa salvezza. Lo scrive La Repubblica.