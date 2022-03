Cessione Sampdoria, Vidal: «Nessun italiano, solo soggetti stranieri»

Il trustee della Sampdoria Vidal ha fatto il punto sulla situazione riguardante la cessione del club blucerchiato

Gianluca Vidal, trustee della Sampdoria, ha fatto il punto sulle offerte per la cessione del club blucerchiato. Le parole a Il Secolo XIX.

VIRTUAL DATA ROOM – «Tre soggetti sono già abilitati ad accedere alla virtual data room, di altri quattro sto invece completando il processo di verifica dei requisiti. Un altro, peraltro già presente nel mondo del calcio, si è manifestato appena due giorni fa e siamo quindi ai preliminari».

INTERESSATI – «Si tratta esclusivamente di soggetti stranieri, non c’è nessun italiano nemmeno alla finestra».

FASE PRELIMINARE – «Con nessuno siamo ancora entrati nella fase operativa vera e propria, quella della negoziazione del prezzo».

ANALISI – «In casi come questo tuttavia, mai dire mai. Quello che è successo fino a oggi può improvvisamente accadere domani. Si tratta però di situazioni che richiedono molto tempo. Anche per i soggetti interessati, che peraltro provengono da differenti culture finanziarie e quindi hanno i loro codici. Il solo documento iniziale, per dire, è di oltre 250 pagine, comprende una parte cosiddetta di “info memo” che coinvolge anche la storia della società, una più specificatamente focalizzata sui numeri e una sul budget previsionale. Possono passare anche settimane a “studiare” ogni dettaglio».

