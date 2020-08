Champions, Ceferin: «Le Final Eight sono interessanti, ci penseremo in futuro» – VIDEO

Il presidente della Uefa ha parlato dalla possibilità di riproporre le Final Eight di Champions League anche in futuro

La Final Eight di Champions League piacciono ad Aleksander Ceferin. In una intervista a Reuters, il presidente della Uefa ha parlato della possibilità di riproporre questo formato anche in futuro.

«Siamo stati costretti a utilizzarlo, ma alla fine vediamo che abbiamo scoperto qualcosa di nuovo. Quindi ci penseremo di sicuro in futuro. Sicuramente è un formato molto interessante. Ora dubito, per quanto fitto sia il calendario adesso, che potremmo ripeterlo, perché ci vorrebbe troppo tempo. Ma un formato con una sola partita e un sistema come è adesso, penso che sarebbe molto più eccitante rispetto alle modalità passate. In Tv è stato un grande successo di pubblico».