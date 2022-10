Champions: il Napoli si affida a Lozano per l’impresa

Il Napoli questa sera ad Amsterdam contro l’Ajax si affida al tridente composto da Lozano, Simeone e Kvaratskhelia

Questa sera il Napoli è chiamato a fare l’ennesima impresa contro l’Ajax. La squadra di Spalletti punta a blindare la prima posizione del girone di Champions ed a mettere una grossa ipoteca sul passaggio del turno.

Per riuscirci, come riportato dal Corriere dello Sport, gli azzurri hanno deciso di puntare sul tridente composto da Lozano, Simeone e Kvaratskhelia, con Raspadori pronto a subentrare a partita in corso.