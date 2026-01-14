Champions League 2024/25, svelati i premi ufficiali! Quanto hanno incassato le italiane anche da Europa League e Conference League

Champions League 2024/25, svelati i premi ufficiali! L’incasso per le italiane anche dall’Europa League e dalla Conference League

La UEFA ha reso noto il suo “Financial Report” relativo alla stagione 2024/25, svelando i dettagli economici della prima edizione delle coppe europee con il nuovo format. L’analisi condotta da Calcio e Finanza evidenzia un dato complessivo impressionante per il movimento calcistico italiano: i premi distribuiti ai club di Serie A ammontano a oltre 425 milioni di euro. Una cifra in netta crescita rispetto al passato, frutto dell’aumento delle partecipanti e dei montepremi più ricchi, che conferma quanto le competizioni continentali siano ormai l’asset vitale per i bilanci societari.

La parte del leone la fa indiscutibilmente l’Inter. La formazione nerazzurra, protagonista di una cavalcata straordinaria che si è fermata solo nella finale persa contro il PSG guidato da Luis Enrique, ha incassato la cifra monstre di 136,6 milioni di euro. Un tesoretto che piazza la Beneamata al secondo posto assoluto in Europa per ricavi, dietro solo ai parigini campioni (144,4 milioni).

Decisamente più staccate le altre italiane in Champions League, penalizzate da un percorso sportivo deludente terminato ai playoff o ai gironi. L’Atalanta si piazza al secondo posto tra le connazionali (incassando però meno della metà dei milanesi), seguita dalla Juventus con oltre 66 milioni e dal Milan con 61 milioni. Chiude la fila il Bologna, che al suo ritorno nella massima competizione porta a casa poco più di 35 milioni dopo l’eliminazione nella fase a girone unico.

Scendendo nelle coppe minori, i sorrisi sono più amari. In Europa League, la Lazio (uscita agli ottavi contro il Bodo Glimt) incassa circa 24 milioni, mentre la Roma, eliminata ai playoff, si ferma a poco più di 20 milioni. Discorso diverso per la Fiorentina: la compagine toscana, pur arrivando fino alla semifinale di Conference League (persa contro il Betis), raccoglie poco meno di 14 milioni, pagando il minor peso economico del torneo. A livello globale, sono ben sette i club che hanno sfondato il muro dei 100 milioni di ricavi: oltre alle due finaliste, figurano colossi come Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Real Madrid.

QUI: le notizie del giorno sulla Serie A.