Champions League, Atletico Madrid e Chelsea in Italia: l’ipotesi

La sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Chelsea non si giocherà in terra spagnola: nasce l’ipotesi Ferraris

La sfida tra Atletico Madrid e Chelsea, valida per l’andata degli ottavi di Champions League, non si giocherà in terra spagnola. Il Consiglio dei ministri ha aggiunto ulteriori restrizioni per i voli provenienti dal Regno Unito fino al 2 marzo.

Secondo quanto riporta As, si sarebbe consolidata l’ipotesi di spostare l’evento direttamente in Italia, in particolare tra le mura dello stadio Luigi Ferraris di Genova.