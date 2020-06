Champions League, Lisbona candidata principale per ospitare la finale ad agosto: decisione attesa per il 17 giugno

Non è ancora certa la città che ad agosto ospiterà la finale di Champions League. Ovviamente molto dipenderà dalle condizioni sanitarie dal paese ospitante ma, come riporta Sky Sport, sembra che Lisbona sia in vantaggio su Francoforte e Madrid.

La decisione finale verrà comunque presa il prossimo 17 giugno dal Comitato Esecutivo della Uefa.