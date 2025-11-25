 Formazioni ufficiali Napoli Qarabag, le scelte di Conte per il match di Champions League
Connect with us

Napoli News

Formazioni ufficiali Napoli Qarabag, le scelte di Conte per il match di Champions League

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

18 minuti ago

on

By

Conte

Formazioni ufficiali Napoli Qarabag. Antonio Conte ha ufficializzato le scelte per la partita di Champions League. Ecco le ultime

Il Napoli contro il Qarabag per ripartire anche in Champions League. Bisogna vincere per rilanciarsi in classifica e rientrare in piena lotta per la qualificazione. Sono quattro i punti conquistate in altrettante partite. Queste le formazioni ufficiali:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrhamani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte

LEGGI ANCHE >>> Champions League in TV: programma, orari e dove vederla

Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Gurbanov

Related Topics:

Napoli News

Calciomercato Napoli, nuovo possibile colpo in Premier League: Manna ha chiesto un giocatore al West Ham. Tutti i dettagli

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

48 minuti ago

on

25 Novembre 2025

By

Manna
Continue Reading

Serie A

Napoli nel caos! Altro infortunio per la squadra di Antonio Conte. Arriva la nota degli azzurri

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

5 ore ago

on

25 Novembre 2025

By

Conte
Continue Reading