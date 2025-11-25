Napoli News
Formazioni ufficiali Napoli Qarabag, le scelte di Conte per il match di Champions League
Il Napoli contro il Qarabag per ripartire anche in Champions League. Bisogna vincere per rilanciarsi in classifica e rientrare in piena lotta per la qualificazione. Sono quattro i punti conquistate in altrettante partite. Queste le formazioni ufficiali:
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrhamani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte
Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Gurbanov
